﻿殺空姐疑兇提堂 無申請保釋

三年前轟動一時的空姐藏屍衣櫃案，疑兇早前在內地落網，前日由深圳公安移交香港警方。案件昨早於西九龍裁判法院提堂，被告被控一項謀殺罪，裁判官將案件押後至下周一再審，以待警方進行認人手續。被告目前還押警方看管。



二十九歲被告莫俊賢，過去曾任地產經紀，現報稱無業。他被警方控告一項謀殺罪，指其涉嫌於一三年十二月四日，在荃灣荃威花園D座一單位殺害當時二十六歲的空姐陳曼儀。案件昨於西九龍裁判法院提堂時，被告無申請保釋，自言明白控罪，暫時毋須答辯。裁判官之後將案件押後至下周一（十三日）再提訊，以待警方安排認人手續，其間被告還押警方看管。



一三年十二月八日，二十六歲空姐陳曼儀，在荃灣荃威花園一單位遭人謀殺，屍體被發現藏在一個衣櫃內。其涉案姓莫前男友其後失蹤，早前在內地落網。