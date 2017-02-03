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﻿四「噪」男女襲警被捕

2017-02-03 列印
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　　深宵喧嘩擾人清夢惹人討厭！數名男女昨凌晨在鴨脷洲東邨商場對開聊天，有住客不滿被聲浪滋擾入睡落樓理論時遇襲。警員到場有人拒合作，調查後拘捕四名涉案男女。

　　昨凌晨四時許，數名男女在鴨脷洲利東邨商場二樓郵政局對開休憩處大聲喧嘩。有住客遭聲浪滋擾未能入睡不滿，落樓指責時雙方發生爭執，其間有人用玻璃樽向對方施襲。警員接報到場有人拒絕合作並襲警，警員用胡椒噴霧將涉案三男一女（二十五至五十六歲）制服，糾纏間兩名警員受傷。警員調查後，以涉嫌在公眾地方行為不檢、拒捕被捕及襲警拘捕四男女。案件交由西區警區反三合會行動組跟進。
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