﻿愛滋病患者染甲肝飆升

近月愛滋病患者感染甲型肝炎的個案飆升，衞生防護中心經初步調查後，認為有關個案可能透過「男男性接觸」而感染。為防止甲型肝炎爆發，政府將安排一次性措施，讓男男性接觸者在相隔至少半年間，得以免費接種兩劑甲肝疫苗，預料涉及人數可達一千八百人。



涉「男男性接觸」感染



衞生防護中心總監黃加慶（見圖左）表示，到綜合治療中心就診的病人中，感染甲型肝炎的個案自去年八月起異常增加。中心進行回顧調查時，發現自十五年九月至上月底期間，共有十三名「男男性接觸」愛滋病患者感染甲型肝炎，年齡介乎二十六至四十八歲，相信這次甲型肝炎爆發，可能是透過男男性接觸而人傳人感染。



甲型肝炎主要經糞口途徑傳播，即透過進食被感染者糞便污染的食物或水而傳播，市民應同時保持食物和環境衞生，進食被污染而未徹底煮熟的食物，尤其貝殼類海產，或飲用被污染的水亦可受感染。