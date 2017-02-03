﻿頂級佳釀升值潛力高 譚校長買酒莊推自家紅酒

紅酒投資回報可觀，根據追蹤頂級佳釀價格的Liv-ex 100指數，自○一年有紀錄以來，酒價累積勁升二點一倍，跑贏同期連股息的盈富基金（2800）。近年不少精於投資的中港名人為財富增值，眼光放到海外酒莊，實行向「上游」發展，如金百加集團主席黃家和、藝人「校長」譚詠麟等，法國、美國甚至意大利亦見其足迹，投資金額高達億元。



近年中港名人紛紛向「上游」埋手，收購海外酒莊，「校長」譚詠麟便是其中一個早着先機的本港名人，已入股意大利的ROCCA酒莊，早前更推出「VR Rossosalento IGT 2010 Alan Tam Anniversary」和「VR Primitivo Puglia IGT 2014 Alan Tam Anniversary」兩支獨家紅酒，每支標價九百八十元，除紀念自己入行四十周年，亦包含對故友半世紀的友情。由於紅酒以校長做「嘜頭」，市場反應首批一萬支早已沽清，第二批約八千支會於本月初到港。



黃家和辦酒莊俱樂部



豪買酒莊的名人，還有自創「大排檔」品牌的金百加集團主席黃家和，他在法國擁有兩個酒莊，年產逾十二萬瓶紅酒，早前與沈運龍律師合作推出限量牌健力氏紅酒，市場反應相當不錯。一三年黃家和小試牛刀，收購距離法國波爾多五十公里，建於七十世紀的「嘉禧酒莊」，由於泥土淨化需時，去年十月他才嘗試首次人生第一次摘葡萄。



除出產紅酒外，黃家和同時開拓旅遊業，出租酒莊內的房間，讓外地客一嚐住酒莊滋味。由於「嘉禧酒莊」回報不俗，黃家和去年再斥資入股法國「威之堡酒莊」，集合商爾夫球及水療豪華度假酒店於一身，他亦成為首位擁有南法最大高球鄉村俱樂部的香港人。