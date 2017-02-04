﻿「香港中介」內地招客 大學生出租子宮90萬包生仔

網上有內地地下代孕公司，以「香港」命名推出代孕服務，聲稱提供及招攬在校大學生代孕。公司網頁聲稱，可提供九十萬元包生仔套餐服務，同時可以分期付款。有大律師指出，中港法例均禁止商業性代孕，代母在港誕下嬰孩屬私生子，雖然有居港權，但對繼承遺產及享社會福利無保障，委託者及代孕者可能要負上刑責。



內地法例禁止代孕，隨着人口老化加劇，內地不孕夫婦近年激增，以及去年起全面實施二孩政策，非法代孕服務機構如雨後春筍。《人民日報》昨天報道，提及二孩政策全面開放後，數據顯示，全國符合生育二孩條件約九千萬個家庭中，六成女性年齡三十五歲以上，五成在四十歲以上；報道又引述醫生建議，中國可適當地開放代孕，但要防止商業代孕。



本報發現，互聯網有不少代孕公司廣告，其中更有公司以「香港」命名，但聯絡電話為內地號碼。其中一間名字有「香港」的代孕公司，標榜提供優質的在校大學生代孕，為不孕夫婦介紹及提供合適的代孕媽媽，安排代孕媽媽孕中檢查及分娩的醫院，以及協辦親子鑑定及准生證出生證明。



可分期付款



該代孕公司網頁聲稱，大學生代孕服務，包生男仔，套餐價九十萬元人民幣(下同），雖未列明是本港或是內地大學生做代母，但保證孩子兩年內出生，否則全額退款。套餐可分期付款，簽約當日交二十萬元，着牀一個月再付二十萬元，五個月時再付五十萬元，七個月時再付十五萬元，嬰兒健康交接時再付餘款十五萬元。如需由該公司提供卵子則另加四至六萬元。



本報記者昨日按該間代孕公司的網站所載聯絡資料，透過其內地手機號碼和即時通訊軟件QQ聯絡對方查詢，手機無人接聽，QQ通訊則於截稿前未獲回應。



中介來港尋代母 違香港法例



大律師陸偉雄指出，代母懷孕服務既牴觸內地法律，中介公司來港尋找代母亦涉觸犯香港法例，提供代母懷孕服務的港女或需負上刑責。即使以違法手段覓得代母，其所生的子女亦只屬委託者的私生子（非婚生子女）或受養人，以往有內地代孕網站以高價在香港徵求代母，助內地客戶的下一代取得居港權，但其繼承父母遺產和享受社會福利的權利不受保障。



中央電視台記者過去曾到北京一間以「香港」命名的代孕公司「放蛇」，公司總監稱公司在香港註冊，代孕費用數十萬元，如指定要男孩，收費一百二十萬元。其間公司更召來數名包括有在校大學女生給記者看辦，聲稱她們可獲十多至二十多萬元報酬。