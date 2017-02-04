﻿發表政網框架 注重公眾參與 林鄭造勢大會多政商名人出席

特首選戰選情漸趨緊張，被視為「大熱」的參選人前政務司司長林鄭月娥，昨在會展舉行造勢大會，多名政商界名人撐場，包括九倉前主席吳光正、信置主席黃志祥、房協主席鄔滿海等，不少屬上屆「梁粉」和「唐營」中人。林鄭以「同行WE CONNECT」為口號，呼籲社會團結、同行向前，又發表政綱框架，指下屆政府要注入新風，包括注重公眾參與、為百業拆牆鬆綁及提出財政新哲學，善用財政資源。



林鄭的「造勢大會」有約八百人出席，包括多名重量級政商界名人，如九倉前主席吳光正、廠商會會長李秀恒、基本法委員會副主任梁愛詩、全國人大代表鄭耀棠等。被視為「梁粉」的房協主席鄔滿海、新世界執行董事紀文鳳亦有到場。



林鄭又公佈其競選班底，主席團包括西九管理局董事局副主席夏佳理、港協暨奧委會會長霍震霆，而恒基地產主席李兆基、嘉里集團主席郭鶴年、瑞安房地產主席羅康瑞等人亦出任其競選團的資深顧問。



口號「同行」 要團結社會



身穿藍色T恤、寫有競選口號「同行WE CONNECT」的林鄭由年輕人陪同上台，她分享過去點滴，包括由小時候住唐樓，至讀中學、大學到結婚，以及任職政府多個崗位上的工作，又邀請不同支持者發言。她指，以「同行」為口號，因為近年香港社會出現撕裂，少了和諧，社會有點停滯不前，社會必須團結，同行向前。



她又發表政綱框架，包括加大力度開發土地及興建房屋、發展多元經濟、全面檢視教育制度、創造穩定和關懷的教學環境。她又指，會為政府注入管治新風格，注重公眾參與，廣納賢能，又認為政府應作促進者及推進者，便利營商，未來會小心聆聽意見，稍後將公佈政綱。



獲吳光正提名票



不少出席的選委均表明，將提名林鄭月娥，包括吳光正、鄔滿海、中華總商會會長蔡冠深、身兼體育界選委的足總主席貝鈞奇。被問到提名票數目，林鄭回應，至今已約見九至十個界別的選委，暫時未知確實數目，又指社會撕裂需要時間修補，會繼續努力約見泛民選委及專業界別。