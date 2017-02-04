﻿馬斐森：與李國章關係良好

冬天出去旅行最怕乾。 過年前去了雲南香格里拉，外冷內熱—室外冷得要命，酒店客房熱得要死。白天在外冷還不怕，但晚上酒店房間開足暖氣，又熱又乾，鼻腔經不住就會流血。如此過了五天，鼻腔傷害極大，回到香港足足兩星期才好。 但是兩星期之後到了美國，拉斯維加斯也乾得要命，酒店房間沒有噴濕機之類，就是一個乾字，乾得無法逃避，不過一夜時間，剛剛痊瘉的鼻子又流血了，身上皮膚更是痕癢不已。酒店裏的潤膚油又油又膩，卻又不管用，好在離港前蔣芸大姐送了她的「金花油」，十分滋潤，浴畢抹擦，十分有效，這就免了搔癢的尷尬。 習慣了生活在南方，到了北方始終不習慣。南方濕潤，北方乾旱，一方水土養一方人，生活上...

2017-02-04