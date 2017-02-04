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﻿馬斐森：與李國章關係良好

2017-02-04 列印
　　港大校長馬斐森前日宣佈辭職，明年一月離職後，將減薪三成出任英國愛丁堡大學校長。

  馬斐森重申因家庭理由辭職，與政治壓力無關，並強調與校委會主席李國章關係良好。對於被指在任期完結前離開港大，是不負責任及離棄師生，他感到抱歉，坦言不喜歡工作未完成便離開，承認這次有處理不善的地方。

　　港大前學生會會長馮敬恩昨早在電台節目表示，現時港大首席副校長只是署任，恐怕大學管理層將面對青黃不接的困境。

  立法會教育界議員葉建源認為，馬斐森辭職是基於政治原因，李國章強調「沒人迫走他」，是「此地無銀」。
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