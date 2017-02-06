﻿廣西直擊 韋家幫巢穴 棚工潛港變飛賊

內地惡名昭彰的爆竊集團「韋家幫」，四名成員日前來港作案，企圖潛入影星吳鎮宇入住的西貢屋苑，遭探員一網成擒。警方昨天落案控告四人企圖爆竊等罪名。為揭開「韋家幫」的面紗，本報記者遠赴廣西東蘭縣，發現其中一名疑犯生於窮鄉，自幼與母相依為命，初中輟學後當搭棚工人，學懂飛簷走壁，在家鄉認識罪犯，串通來港作案。



企圖爆竊吳鎮宇西貢住處但事敗的四名內地匪徒，包括韓×（二十四歲）、黃×忠（三十歲）、韋×寶（三十一歲）、韋×安（三十七歲），四人早前持雙程證來港，被警員拘捕並扣查後，昨天各人被控「企圖爆竊」罪以及「拒捕」罪，今日將於觀塘裁判法院提堂。



為揭開「韋家幫」的面紗，本報記者前晚啟程往深圳，再花近三小時乘搭高鐵往廣西桂林，留宿一晚後昨晨繼續行程，乘高鐵再轉旅遊巴到達東蘭縣，其後包車直達涉案其中一名疑犯韓×的家鄉－東蘭鎮。



原居窮鄉殘屋 與母相依為命



東蘭鎮人煙稀少，土地貧瘠，村民衣衫簡樸，記者向村民展示涉案疑犯韓×的相片，經多番打聽和探路後，抵達韓×的寓所，該房子連地下共三層高，外牆由紅磚頭砌成，未有塗上油漆，外表簡陋，屋內並無鋪瓷磚做地板，牆上沒有批盪，僅擺了些殘舊家具，狀甚清貧。



輟學出城做地盤工



自稱是韓×表叔的韓姓男子接受記者訪問，他未有聽聞韓×去香港犯案，對他涉爆竊被捕感驚訝。他說，韓×五歲時，父親因病離世，他與母親相依為命；韓×初中輟學後，一度游手好閒，其後到廣東學師當建築工人，負責搭棚，習慣在摩天大廈的竹棚上遊走。他想不到韓竟行差踏錯，成為潛入大宅的爆竊匪。



絕活爬水管 鐵片開門鎖



同村八十歲韓婆婆得悉韓×在港被捕後，感到憤怒：「這村民風純樸，怎麼會出了個賊？」一名不願透露姓名的村民向記者表示，東蘭縣出產不少賊匪，內地有「韋家幫」之稱，另一幫賊人多姓牙，故被稱「牙家幫」。他們以兩種手法入屋爆竊：一是扮「蜘蛛大盜」，攀爬外牆水管，經窗戶入屋犯案；二是將割開的汽水罐製成一塊塊鐵片，用薄鐵片沿門縫楔開門鎖，然後入屋掠奪財物。