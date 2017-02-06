﻿期待辯論施政理念 林鄭：不希望選舉流於民粹

下屆特首選舉提名期於下周二開始。參選人林鄭月娥昨天表示，不希望今次選舉流於民粹，期望和其他參選人辯論施政理念，並爭取在下周二提名期展開前公佈初步政綱。她重申，會努力尋求不同政治光譜人士的支持，若當選將廣納賢能。



林鄭月娥昨日在電台節目中表示，任何選舉，無可避免會產生民粹主義，即「答允你拿你的票，得到市民廣泛支持」，但指不希望今次特首選舉流於民粹，期望與其他參選人辯論施政理念。



她透露，今日開始與顧問商討政策建議，爭取於下周二公佈初步政綱和施政框架，希望於聆聽市民意見後才編寫全面政綱，又指公共理財的理念於政府有盈餘和出現財赤時應該不同，她將提出新的看法。



對於上周五的分享會被指無民主派出席，林太理解民主派為免被視為其支持者而未有參與，重申將繼續努力尋求不同政治光譜人士的支持，若當選亦將以才能、知識和對社會的熱誠用人，不會單純以政治立場分辨。



林太昨日與教協教育界選委會面，討論幼兒教育、評核方式等議題，會後被問及對於改良版小三TSA（BCA）的立場，她回應指目前需多聽意見，不希望就個別議題表態，但指若評核制度過度操練學生則不符她的理念。



曾俊華今發表政綱



另外，特首選舉參選人曾俊華今早將於競選網站公佈政綱，並於今午二時半在尖沙咀香港基督教青年會禮堂召開記者會，正式發表競選政綱，記者會後為傳媒高層舉行政綱簡報會。其競選辦昨指，今早會率先將政綱上載至競選網站，讓市民和傳媒閱覽。



據了解，今日記者會的形式與上次參選時相若，未必會有大批支持者現身。此外，曾俊華上周五公佈眾籌選舉經費，截至昨晚眾籌網站顯示逾一萬九千人捐款，累積近四百萬元。



曾俊華昨於facebook上載圖片和撰文，指前日到訪「香港救狗之家」，實地了解前線救助動物工作者的困難，以及政府需要作出的支援，他透露將於政綱提出「保護動物」，致力打擊非法寵物繁殖場，以及在全港推行「捕捉、絕育、放回」計劃。