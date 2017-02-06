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﻿指林鄭造勢會過時 葉劉：要面對整個社會

2017-02-06 列印
■葉劉淑儀指自己選舉經費足夠，「唔會使好多錢」。
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　　下屆特首參選人葉劉淑儀昨天形容林鄭月娥上周五舉行的造勢會「過時」，她認為參選人若希望改善行政立法關係，不能單靠權貴及建制派勢力支持，而要面對整個社會。對於另一參選人曾俊華眾籌短時間內取得逾三百萬元捐款，葉劉淑儀表示「恭喜」外，稱自己選舉經費足夠，「唔會使好多錢」。

　　另一參選人胡國興則更新其政綱，包括為《基本法》二十二條立法，防止任何人干擾香港內政。此外，他又建議成立由各大政黨組成的政改諮詢委員會，擴大提名委員會的選民基礎，以及檢討「一人一票」的政改方案；並指會於五年內逐步撤銷印花稅「雙辣招」等。
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