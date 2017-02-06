﻿譚志源：非官方候選人專頁或違例

特首選戰漸趨白熱化，網上出現愈來愈多參選人的非官方社交專頁，有的甚至在社交平台賣廣告，推廣參選人。政制及內地事務局局長譚志源（見圖）指，不論在「網上」或「網下」，任何為促使或阻礙候選人資訊，均可視為選舉廣告，假若引致開支，會變成選舉開支，如有關網站事前未得到相關候選人的授權，有機會觸犯《選舉舞弊及非法行為條例》。



譚志源稱，留意到網上出現參選人非官方網站，可能存在風險，呼籲相關人士注意。他指，現時法例有清晰規管，凡超過一千元的捐獻必須具名，若籌集到的捐款超過開支上限，需作慈善捐獻。他表示，個人至今未收到任何選委投訴中聯辦或中央干預特首選舉。