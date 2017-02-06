﻿惹途人駐足 網民讚老而彌堅 旺角MJ鬧市「月球漫步」

俗語所謂「高手在民間」，日前有網民分享一段影片，稱自己新年期間在旺角街頭遇見一位中年大叔，竟猶如舞王上身，連續跳出「月球漫步」(moonwalk)等米高積遜的招牌舞步，引來熱議。有網民佩服這位「豉油街MJ」老而彌堅，又相信他連續表演幾小時賺取生活費，一定好辛苦。



影片由網民Rex Ma上傳至facebook專頁「香港澳門古與今」，表示自己「新年到MK（旺角）睇到豉油街MJ表演」，整段影片長一分多鐘，開始時已見一名中年男子模仿已故「流行音樂天王」米高積遜的造型，在九分褲下穿着一對白襪和黑色皮鞋，再配上一頂紳士帽，隨着經典名曲《Billie Jean》的旋律，做出「月球漫步」等舞步。



該影片引起不少網民討論，有人笑指表演者「骨骼精奇、資質很高」，並佩服他老而彌堅，但亦有部份網民認為表演者「一個人連續表演幾小時去賺取生活……擔心他長時間表演會弄致身體勞損」。



