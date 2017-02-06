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﻿黎智英細仔獨立屋險被爆竊

2017-02-06 列印
        壹傳媒集團前主席黎智英的次子黎耀恩，位於何文田加多利山布力架街二號的獨立屋寓所，前晚九時許，遭賊人潛入爆竊，女傭發現報警，點算後證實沒有損失，無人被捕。

  黎耀恩數年前與有線電視前主播曾美華結婚後，育有兩名子女。前晚案發時，消息稱當時黎耀恩與家人均外出未返。其間黎宅一名四十五歲印尼女傭，發現有賊人從後花園撬露台窗門企圖潛入爆竊報警。警員到場時，賊人疑知事敗已逃去。

　　警員發現窗門有被撬痕跡，但在附近兜截未發現可疑人，戶主經點算後證實沒有損失。黎智英居住在現場數百米外的嘉道理道一幢號獨立屋。
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