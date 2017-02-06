﻿500回收點 鼓勵利是封重用

除年桔外，利是封亦是新年浪費的源頭之一。環保組織綠領行動連續第八年舉辦「利是封回收重用大行動」，於全港五百個商場、投注站、銀行、化妝店及油站等地設回收點，在本月二十二日前回收市民棄置的利是封，並於明年農曆新年前再派給市民。



綠領行動總幹事何漢威表示，活動去年共回收了逾八百萬封利是封，其中超過一半可循環再用，並趕及於農曆新年前派發。惟何漢威指，相對於港人每年派近三億二千萬封利是，回收數目仍只屬少數。他指，不少利是封因為印有生肖、姓氏、寫了字或帶黏貼口而不能再用。活動將來會提高對利是封質素的要求，至少不能太殘破。他亦希望活動能向市民帶出惜物的訊息，不要在新年時過度消費。



環境局局長黃錦星（見圖左二）亦呼籲市民從源頭減廢，建議可在一封利是內放兩張鈔票，而非同時派兩封利是。