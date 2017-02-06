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﻿迷你喇叭充電冒煙起火

2017-02-06 列印
■藍牙迷你喇叭為香港賽馬會贈品。
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        有網民昨日在互聯網討論區發文及上載圖片，聲稱其父親較早前為一個充電式藍牙迷你喇叭充電，其間喇叭突然冒煙起火，幸無人受傷。據悉該喇叭為香港賽馬會早前的贈品。

        香港賽馬會指十分重視今次事件，在得悉事件後已停止向顧客提供有關的藍牙喇叭，以及會作跟進。同時會聯絡有關客戶了解，以調查有關該喇叭着火原因。
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