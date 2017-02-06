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﻿行山男飛墮三米山崖

2017-02-06 列印
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        昨上午九時許，二十二歲姓陳男事主相約二十多名友人，到南丫島著名石景山行山，兩小時後途經圓角時，陳疑失足飛墮三米下山崖及跌落海邊受傷。行山人士報案，傷者其後爬回崖邊待救。

        救護員於香港仔碼頭上船前往救援，一個多小時後，警方與消防趕往現場尋獲事主，直升機亦到場將傷者吊起，再送往東區醫院救治，事主送院時清醒，現時留醫情況穩定。

        南丫島的菱角山和陰山，是著名的石景山，令人讚歎；圓角位於陰山陰菱坳東南部，以山脈走向，是陰山東南部的岬角，其周邊海岸包括東澳灣和深灣。
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