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﻿停牌司機偷車 遇截查逃逸

2017-02-06 列印
■警員調查後揭發私家車為失車。
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　　一名男子涉嫌早前違反交通條例被停牌後，再偷車駕駛。他昨日駕駛偷得私家車在灣仔被警員發現違例掉頭截查，他趁警員檢查其駕駛執照棄車逃去。

　　昨凌晨零時許，交通警員巡邏至莊士敦道時，發現一輛私家車違例掉頭截停。司機交出駕駛執照讓警員檢查時，趁機落車逃去。警員事後發現他被停牌，但車匙留在車內。其後根據車輛資料尋獲車主時，車主聲稱數天前將車泊在九龍區，一直沒有使用。警方案件列偷車及追緝司機下落。
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