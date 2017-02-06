﻿智選書桌預防痛症

據統計，香港人長期伏案工作、學習，大概每天都用上三分一或以上的時間，如錯選書桌，再加上姿勢不當，隨時誘發程度不一的痛症。文：衞兒



脊醫及物理治療師何應輝說：「長期坐姿不正確、書桌和座椅的高度不當等因素，往往會導致肌肉長期受壓，令肌肉失去彈性，造成勞損，引起肩頸痛、腰背痛等各種痛症。」



引起肩頸疼痛



現時市面上書桌主要分為兩類，一是傳統型，簡單一張書桌，或附有抽屜、書架等配置，但不能調校高度。另一種是長形，分別以油壓、氣壓或逐格形式調校高度。由於每個人高度都不一樣，需要一張適合身高的書桌，才能維持正確坐姿，而為了配合身高變化，宜選擇可調校高度的書桌，既省錢又環保。



嚴重致脊椎錯位



高度不適合的書桌，最易令脊椎錯位，導致手部、頭頸脊椎受傷、駝背等多方面問題，例如若書桌過高，膊頭要過份提高才能寫字，肩頸肌肉會長期緊張和縮起，容易使肌肉疼痛及僵硬。書桌高度亦不宜太低，以免坐時大腿接觸到桌板底部，也要注意桌板底部的材質是否粗糙不平，避免起身時大腿皮膚可能碰觸刮傷，而書桌也不應有尖角。



可調校桌面斜度



使用時如頸部和腰部過份向前彎曲，可令腰頸肌肉疼痛和出現駝背，所以選書桌時要親身試用，例如雙手放在桌面，若兩邊肩膊能放鬆成一直線，手肘與手臂形成約九十度角，這才算是合適的高度，角度過大即書桌過高，過小則書桌過矮。



何應輝又建議，書桌桌面應可以調校斜度，這比一般平面的書桌較佳，因這類書桌能避免學童要長期低頭學習，減低頸椎勞損的機會，加上傾斜桌面不易反光，對眼睛有好處。



但要留意，鉛筆擦膠等文具較易從傾斜的桌面滑下，故桌面宜有坑位設計。