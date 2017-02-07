﻿化妝名師助陣 社交平台開通 林鄭形象戰升級

特首選舉網絡戰白熱化，曾表明無意開設社交平台的特首參選人林鄭月娥，昨日趁另一參選人曾俊華宣佈參選政綱之際出招，開設「林鄭辦公室」為名的專頁台，短短三小時內吸引近六千三百多人讚好。林鄭在專頁內大打親民形象，首個帖文是一批大學生教她操作專頁的短片，她說：「原來唔係好難啫！」據悉，不少人主動向林鄭提供形象建議，其中為城中名媛化妝的名化妝師Gary Chung，早前就為林鄭出席造勢大會化妝。



「林鄭辦公室」facebook專頁昨晚約六時開通，個人頭像是她面露笑容，坐在辦公室內手持水杯，前方有一個暖水壺，予人溫暖感覺；而封面圖片是一幅她與香港仔一生果店店主面對面交談的相片，表達她與市民溝通。



加強溝通 特別與年輕人



首個帖文是林鄭解釋開設專頁原因，她指由宣佈參選至今，不少人建議她開設fb專頁與大眾交流，「熟悉我的人都知道我事事愛親力親為，也沒有個人fb帳號，不想草率而為」，但因辦公室內有一班年輕人教她fb簡單操作，發現不是太難。帖文附上短片顯示，幾名青年義工包括大學生，教導她如何上載相片及短片，如何「打卡」及發訊息，林鄭說：「原來唔係好難啫！」她希望透過專頁加強與市民溝通：「我希望我哋能夠加強同所有人嘅溝通，特別係年輕人。」



化妝增親和力活力



林鄭是幾名參選人中最遲開設fb專頁，其競選辦發言人解釋，開設專頁要小心考慮選舉條例要求，承認起步比較遲，暫未有計劃開設instagram或we chat帳戶。發言人指，專頁內的林太相片以輕鬆自然為主。



林鄭上周五分享會刻意改善其硬朗形象，據悉競選辦找來星級化妝師Gary Chung為她化妝，令她看來更有親和力及活力。曾為「恒基新抱」徐子淇、黎姿和賭王千金何超蓮的御用化妝師Gary Chung接受本報查詢時表示，暫未知會否再為林鄭化妝，他稱不方便透露詳情：「其他娛樂圈人都可以講吓，但今次真係唔方便回應。」



另外，fb近期湧現多個「山寨版」林鄭fb專頁，林鄭競選辦重申，有關專頁並非真實，已向fb匯報事件，但至今未獲fb回覆。



網絡達人項明生建議林鄭不要在fb專頁打官腔，否則只會引來負面評論，他建議林鄭利用網絡上針對她的言論，以幽默方式「抽番自己水」，化危為機，改善網民對她的印象。



搶佔網上平台宣傳



其實林鄭未開社交媒體平台之前，一個名為「carrielam2017.hk」的網域一月六日被登記，登記人是陳司諾（Xeron Chan），根據網上資料，陳是「九十後」自由工作者，工作範疇包括平面設計、攝影及市場定位等。至昨天林鄭再下一城，推出以競選為目標的個人社交媒體平台，雖然比曾俊華、葉劉淑儀和胡國興三名參選人遲，但短時間內補足了空洞。另外，曾俊華可說在所有參選人中最早使用網頁宣傳，他任財政司司長期間便經常發表網誌，既講公事，也談生活，他上周五更透過眾籌網站Fringebacker公開向市民籌款，以助其競選工程，顯示其團隊善於網上活動。



