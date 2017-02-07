﻿75頁政綱提「四大願景」 曾俊華冀2020年前23條立法

特首參選人曾俊華昨天發表政綱，以「凝聚人心 主動賦能」為主題，以「優質發展」、「優質城市」、「優質人才」及「優質生活」作四大願景，又提出重啟政改及為《基本法》二十三條立法。



特首選舉提名期即將於下周二（十四日）開始，選情愈見緊張。曾俊華發表長達七十五頁政綱。他指，該政綱是以香港往後二、三十年的發展作規劃，以「凝聚人心 主動賦能」為主題，提出在二○二○年立法會換屆前重啟政改及為二十三條立法，兩者「一齊起步」。



重啟政改以831為基礎



政綱上未有提及按八三一框架重啟政改，他接受提問時指，重啟政改需以八三一框架為基礎，八三一框架屬人大常委設立，香港不能任意更改，但稱會創造和諧環境，尋求共識，又指如港人反對八三一決定，會如實向中央反映。



至於二十三條立法，他指會以「白紙草案」作公開諮詢，並成立有公信力的法律界人士研究內容。



他並提出提升政府管治能力，將《防止賄賂條例》適用範圍擴至特首，並重組政府架構，如設立教育署。



他又提四大願景：「優質發展」、「優質城市」、「優質人才」及「優質生活」，包括在稅制上研究引入累進式利得稅，減輕中小微企稅務負擔，又研究引入負入息稅制度，改善貧窮家庭生活；在教育上取消全港系統性評估等。



倡引進負入息稅



就曾俊華提出負入息稅，香港稅務學會理事王銳強表示，加拿大等西方國家都有推行，相信有關政策是針對本港的在職低收入人士，但現時已有「低收入在職家庭津貼」，若再落實「負入息稅」，或會令部份市民享受雙重福利，兩項措施有必要協調。



另外，前貿發局助理總經濟師、香港科技協進會前副會長余永賢昨宣佈參選特首，他以「科教興港」為政綱主張，稱有信心獲足夠提名票。