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﻿晤四建制會計選委 林鄭稱延續部份政策

2017-02-07 列印
■林鄭昨日亦與部份IT界選委會面。
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　　參選人林鄭月娥繼續約見不同界別選委，她昨早與四名建制派會計界選委會面，明言不會延續現屆政府的施政理念。該四名選委稱，會在邀請所有參選人進行業界論壇後，再作實提名誰人。

　　林鄭月娥昨早與四名會計界「ABC.P.A.」選委會面，其中一名選委龔耀輝於會面後引述林鄭說，會延續現屆政府的部份政策，而不是延續施政理念，管治風格亦會與現屆政府不同，例如不會不聆聽民意。龔續指，目前傾向捆綁提名曾俊華，但會留待本月底邀請所有參選人進行業界論壇後再作實。會計界共有三十名選委，其餘二十六名均屬民主派。
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