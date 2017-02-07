﻿重啟政改方案含糊 葉劉：無可能迴避「831」

特首參選人葉劉淑儀對曾俊華在重啟政改一事未有提及八三一框架，指人大常委就政改的決定都值得尊重和遵從，沒可能迴避。而另一參選人胡國興則指，若曾俊華在八三一框架下重啟政改，港人是不會接受的。



對於曾俊華的政綱在重啟政改問題上未有提到八三一框架，葉劉回應指，政改是社會共同意願，所有人大常委就政改的決定都值得尊重和遵從，沒可能迴避。她續指，曾俊華提出以「先以後難」的方式為二十三條立法，是未必可行的，她指重推二十三條，一定要有充份諮詢和共識。



胡國興批評曾俊華政綱未有清楚列明在甚麼基礎下重啟政改，認為若在八三一框架下重啟，港人不會接受，只會淪為空談。對於曾俊華政綱與其政綱有不少相似地方，胡國興笑言歡迎抄襲，但希望不要「只抄其形、不抄其實」。