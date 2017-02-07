﻿桂警早報信 助擒 「韋家幫」

近日警方破獲多宗涉及「韋家幫」爆竊集團成員來港犯案，本報記者深入東蘭縣山區了解當地情況。有當地公安局警官稱，近日縣公安沒有接獲港方通知，協助堵截縣內爆竊疑匪。但早前曾有公安代表團到港與警方商討打擊廣西人士跨境爆竊活動。



東蘭縣公安分局一名姓韋警官表示，最近縣公安局未有接獲港方通知，以協助堵截縣內有關爆竊犯罪份子。由於現時只有粵港有合作機制，但沒有桂（廣西）港合作機制，故港方若要求協助堵截，須先知會國家公安局港澳台辦公室，再經公安部發命令，通過廣西藏族自治區、河池市東蘭公安分局，以至當地派出所，一層一層傳達下去才可行動。



廣西與港未有合作機制



公安分局另一名警官透露，其實在「韋家幫」來港犯案前一個多月，廣西公安廳、河池市公安局及東蘭縣公安分局，曾就近年廣西村民到港犯案，派出代表團到港，與香港警方開協調會，以打擊廣西人士跨境到港入屋爆竊活動。記者在直擊「韋家幫」成員家鄉途中，發現東蘭縣公安局正加強巡邏，相信是欲整頓區內治安，以及追緝通緝犯及可疑人士。



廣西爆竊集團「韋家幫」四名成員韋泰安（三十七歲）、韋永保（三十一歲）、黃舉忠（三十歲）及韓翻（二十四歲），涉上周五（三日）企圖潛入將軍澳君爵堡獨立屋偷竊遭警方一網成擒。四人遭控企圖入屋犯法及抗拒在正當執行職務的警務人員兩罪，昨日在觀塘法院提堂，暫時毋須答辯，將押後至下月廿一日再訊。四名被告均沒有申請保釋，期間還押監房看管。



其中一名疑犯黃舉忠，與姓韋妻子育有一名兩歲女兒及一名四個月大兒子，與母親等一家五口與同住東蘭縣江洞村。黃妻稱，丈夫早前到深圳協助任職閉路電視軟件工作兄長，不相信丈夫到香港犯案。並在本月二日晚上八時許，曾致電回家問候母親及一對子女情況。但知子莫若母，黃母聞兒子被捕感到激動，又稱母子關係一直不太好，但知道他無法幫兄長工作，故相信兒子犯事被捕。



另一疑犯韋永保，未婚，其兄長亦不相信弟弟犯案。又稱弟弟小五後輟學，做過多份工作，早年到廣東中山打工，今年曾回家過年，但大年初三應友人約會外出後失去聯絡。永保兄長又稱，其已故叔公韋仕堂為革命烈士，兩年多前政府在村內紅水河邊為其建立衣冠塚紀念。