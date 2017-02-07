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﻿美股中段跌11點

2017-02-07 列印
　　美國股市本周首個交易日偏軟，杜指中段報二○○五九點，跌十一點；納指則報五六六四點，跌兩點。

  滙控美國預託證券價格中段見六十六點三三港元，跌零點○二港元；中移動美國預託證券價格則見八十八點七二港元，跌零點○八港元。

  紐約期金中段報每盎司一千二百二十八點七美元，升十點二美元；紐約期油則報每桶五十三點二二美元，跌零點六一美元。
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