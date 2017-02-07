﻿13歲中一女生墮樓亡

下屆特首選舉漸趨白熱化，各參選人陸續公佈政綱，其中教育政策備受關注，一方面反映近年教育政策頻密改變，負評如潮，家長、學生和教師甚多詬病；另方面教育事業培養人才，與香港未來的競爭力息息相關，不容有失。無論誰人接任下屆特首，都必須推動教育新思維，帶來正面變革。 參選人林鄭月娥稍後公佈政綱，但她日前會見教育界選委時強調，教育將會是她的施政重點之一，又認為教育要有新思維，亦要全面檢視制度，希望能創造穩定的教育環境。 另一參選人曾俊華已公佈教育政綱，提出取消TSA或稱BCA的全港系統評估，以阻止操練風氣的蔓延，可說回應了家長、學生和學校的關注。 參選人葉劉淑儀亦有同樣思路，她提議改良...

2017-02-07