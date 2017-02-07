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﻿13歲中一女生墮樓亡

2017-02-07 列印
        農曆新年長假結束，大部份莘莘學子皆在昨日開學，惟開學首日即發生學生墮樓慘劇。青衣長康邨康祥樓，一名十三歲就讀中一的姓蔡女童，昨晨六時半離家上學，其後被人發現她在大廈一高層梯間跨過圍欄墮樓，送院證實不治。八名親友於昨午五時許到現場進行招魂儀式，其間女童母親一度哭崩，不住泣喊「媽媽喺度你返嚟……阿媽唔鬧你呀」，一度步履不穩，需兩名女親友攙扶。
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