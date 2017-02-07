﻿新政府必須改正的理財策略

昨天，前財爺、特首參選人曾俊華先生公佈其政綱。參選宣言中，曾先生指自己自幼參武，「都幾打得」。因此，筆者以為出任財爺長達9年的他會在政綱中，搶先強調其「最強武功」公共理財。相反地，他不但沒有顯示「打得」的「孖鬚」（muscle），反而像在「隱瞞家醜」般，公共理財隻字不提，卻把自己全無經驗的政改和23條立法放在最前，有如他在過去幾年不停派糖，只為買眼球、博掌聲。



筆者向來對事不對人，只是過去幾年研究香港社會經濟，客觀的數據反映，公共財政結構（fiscal architecture）是香港的重病根源，是下任特首帶領香港繼續前進的建構性議題。因此，筆者希望在此回顧香港近年極其「羞家」的公共理財表現，解釋問題的嚴重性。



預算案公佈在即，筆者估算本年度財政盈餘將達900億，是曾先生一年前估計的8倍多。過去7年合計，政府共錄得8,000億的實際財政盈餘（計回派糖及注資基金），但巨額盈餘沒有為港人帶來喜悅，反而留下愈來愈多怨氣及矛盾。6年前，政府斥資380億向每人派發6,000元，可能給市民帶來幾星期開心；但當公立醫院內科專科新症輪候時間，在5年間增加了一倍到近50個星期，病牀「常滿」，急症室等候時間動輒達20小時；我們值得反思，若將足以重建瑪麗醫院4次的380億元用來建新醫院，肯定能為更多市民買來60年的安心，而不只是買來短期的掌聲。



回顧過去9年，外滙基金只錄得15%的總回報，跑輸同期35%的通脹，實質回報是負20%，看著也隱隱作痛！同期家庭收入中位數增加了46%，但扣除通脹，每年實質增長只得1.2%。當中受苦最大的，莫過於要租住私樓的家庭，和正儲錢買樓的年輕人和中產，前者面對私樓租金同期飛升65%，遠高於一般通脹，令他們的購買力不升反跌；後者無論如何努力工作，收入都遠遠落後上升了近1.8倍的樓價。



當市民會覺得勞動付出與收穫成反比，眼見生活質素下降、劏房蔓延、「有樓」和「無樓」者的資產懸殊、置業「靠父幹」……等，當然會有不公義之感。再者，土地短缺不止令社會分化、猜疑，亦增加營商成本：寫字樓租金暴漲70%，當然吃掉中小企業的收入，令本來應屬員工的加薪變成了業主的加租。



講到底，原來社會經濟矛盾，還是「土地問題」！須知道，香港通脹有近一半源自住宅和商業租金。若我們在9年前便着手造地，力控租金升幅和通脹，同樣46%的收入增加，面對10%（而非35%）的通脹，市民實質感受到的加薪幅度便有天淵之別！



通脹長期高企，最痛苦的莫過於靠積蓄過活的退休長者。若一個退休人士在過去6年投資股票，即使賺到4%的年回報，也只是僅跟通脹打和；若同期的通脹不是4%而是1%，擁有流動資產的長者應付退休生活便輕鬆得多。



負20%的實際回報，以將達10,000億元的儲備推算，等於輸掉2,000億，足以興建20萬個公屋單位！過去6年，作為「土地供應督導委員會」（及其前身）的主席，前財爺實應及早對症下藥；而不是為自己連續7個財年、年年都錯估盈餘3成的「政績」沾沾自喜。



誠然，今天的香港有很多方面都需要大量資源，隨着人口老化更可能倍增。我們起碼有3種策略應對：



一、今天盡力儲蓄和節流，日後有需要時用儲備應付；



二、把握市場上已出現的結構性機遇，加快發展經濟，長期增加政府收入；



三、進行「防患於未然」的社會投資，讓今天增加的開支，為我們免卻日後更大筆、更長遠的負擔。



舉個例，若政府加強健康生活教育，增加社區設施，令長者保健得宜、體魄強壯，減低他們患病住院的頻率/時間，等於為政府節省緊急醫療（acute care）開支。



以一間企業打比方，作「儲蓄節流」選擇的，是個「出納員」的想法，就是只看着今天錢箱有多少現金，來決定明天用多少錢。但真正具前瞻性、有遠見、精於策略的「財務總監」（CFO），肯定不會只盲目儲錢，也會走另外兩條路。他會因應將來的龐大開支，今天便着手擴充有賺錢能力的生意，長久增加收入；同時作出投資，增加營運效率，以求長期節省成本。



無論如何，當香港的勞動力和土地都已完全就業及飽和，便代表我們的經濟早已達容量極限，受制樽頸。因此，任何增加容量的投資，無論滙率、息率、環球經濟環境如何波動，對香港而言都穩賺不賠，令700萬港人全民受惠。



公帑來自納稅人，當然應「用在刀口上」；因此，公共投資也應「投到樽頸上」。例如，啟德新發展區的地價在兩年半間躍升一倍！當一個全無往績可尋的新區，地價都有如此表現，便充份反映土地需求之龐大，完全「唔憂賣」。事實上，香港私樓單位平均面積在過去20年原地踏步，剛性需求完全被擠壓，所以今天在港何處賣地都有強烈承接。



只要政府「順市而行」，把握機遇，加快造地，增加物業供應以控制通脹，便可以讓700萬人的購買力大幅增加，人人都感受得到；另一方面，控制商業租金升幅，亦可讓更多跨國公司落戶香港，令他們不用擔心一旦兩年租約到期，就被大幅加租，甚至被迫搬遷。



今天回首，過往一段時間政府沿用最懶惰、最「hea」的「休養生息」策略，已經被證明全盤失敗。香港只有少數人感受到經濟增長的成果，大眾反而被通脹和租金的壓力迫得難以喘息，看不到解決辦法，甚至覺得前路是絕路，更有些人喊着移民。若有人說「休養生息才是唯一出路」，恐怕不是自欺欺人就是指鹿為馬。



任何愛港之人聽到有人說要移民離港，都會心感陣痛。可惜，若下屆政府仍然不改正錯誤的理財策略，移民，似乎愈來愈像是港人唯一的出路。



撰文：林奮強 香港黃金五十創辦人