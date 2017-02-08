﻿雞年頭彩 梁峻榮李慧詩奪冠 亞錦賽港單車隊 穿金戴銀

亞洲場地錦標賽昨天在印度新德里舉行第二日賽事，前晚發生地震，大廈晃動，港隊成員一度下樓逃生，驚魂甫定，港隊「明日之星」梁峻榮昨天出戰十五公里男子捕捉賽，他末段爆炸力勁，壓倒伊朗車手奪冠，為港隊在亞錦賽摘下首面金牌，其後大師姐李慧詩在女子五百米計時賽發力，再奪一金，令港隊兩天內取得兩金兩銀佳績。



第三十七屆亞洲場地單車錦標賽由前日起一連五天在印度新德里舉行。李慧詩前天揭幕日夥拍馬詠茹在女子團體競速賽取得一面銀牌；刁小娟、楊倩玉、逄瑤及梁寶儀亦在女子團體追逐賽獲得一銀。



新德里地震無打擊士氣



首日賽事完結後，當地晚上十時許發生五點六級地震，持續約三十秒，眾港將曾落樓逃命，幸有驚無險，無人受傷。總教練沈金康事後發電郵報平安：「剛剛新德里地震了，晃動厲害，網絡又慢，我通知全隊下樓。」



地震無阻港隊爭標的鬥心，上月剛滿二十三歲的梁峻榮昨天代表香港出戰十五公里男子捕捉賽，他在末段表現突出，迸發爆發力，力壓伊朗車手Rajablou Mohammad，以首名衝線，為香港在這次亞錦賽摘下首金，伊朗的Rajablou Mohammad屈居亞軍，哈薩克車手Gaineyev Robert則名列季席。梁峻榮其後夥拍梁嘉儒、繆正賢及高肇蔚出戰男子團體追逐賽季軍戰，惟不敵日本隊，僅得硬頸四。



梁峻榮出身單車家庭



梁峻榮被喻為港隊「明日之星」，他生於單車家庭，小六起接受正規單車訓練，其胞妹梁愷華亦是港青車手。梁峻榮於一二年世界青少年場地單車錦標賽記分賽勇奪冠軍，一鳴驚人，為港隊未來的希望；及後他在一四年仁川亞運男子公路單車個人賽奪銅，去年里約奧運為港出戰男子全能賽則以第十一名完成。



香港單車聯會主席梁鴻德接受本報訪問時指出，地震對每隊參賽者都有影響，但他認為港隊表現令人很滿意，原因是港隊一直處於備戰狀態，以迎接四月在港舉行的場地世錦賽。對於梁峻榮奪金，他認為梁在國際比賽仍有進步空間，梁已定下目標，冀在不久將來在世錦賽、奧運會爭取好成績，晉身全能賽世界五強之列。