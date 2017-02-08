﻿曾俊華：暫只獲五張提名票 振英質疑六成人住公屋可行性

特首參選人曾俊華周一公佈競選政綱後「頭頭碰着黑」，昨日先遭特首梁振英質疑他「為六成市民提供公營房屋」的可行性，要求他交代清楚；而他與民建聯會面時，被部份成員形容其政綱是「梁振英2.0版」；至下午到樹仁大學與學生對談，場內場外均有學生抗議，反對他提出就《基本法》二十三條立法。曾俊華透露，暫只取得五張選委提名票。



特首梁振英昨早出席行政會議前，被問及對曾俊華政綱的看法時，質疑其「為六成市民提供公營房屋」是否可行，認為「即使不再向市場賣地建私人樓，亦未必可以做到這個目標」，更會令樓價愈來愈高、租金愈來愈貴，逼使本來有能力購買私樓或租私樓的市民，要去輪候公屋，指曾俊華應就這個重大策略轉變向市民解釋清楚。曾俊華上午與民建聯約七十名成員會面，主席李慧琼表示，部份黨員指曾俊華政綱與梁振英相似，似是「2.0版」。



政綱被指是「梁振英2.0」



曾俊華下午到樹仁大學與學生閉門對談時，場內有多名學生舉起寫有「我要公民提名，不要小圈子特首」橫額請願，場外有學生不滿他提出二十三條立法及重啟政改。



對於政綱備受批評，曾俊華解釋，補貼房屋是長遠計劃，當中包括公屋、居屋，甚至構思中的夾心階層房屋，形容是一個可推行目標，但承認需要一段時間才能達到，「公私營要一齊推出，要大家努力才可以達到」。



他首次透露，目前只有五名選委支持他，未來還要再多一百四十五名選委支持，才令他夠票「入閘」。已表態支持曾俊華的選委包括港大感染及傳染病中心總監何栢良、自由黨榮譽主席田北俊、金融服務界選委詹劍崙、醫學會會長蔡堅及民主派建築、測量、都市規劃及園境界選委李鉞。



