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﻿長毛今宣佈參選特首

2017-02-08 列印
　　社民連立法會議員梁國雄今日將宣佈參選下屆特首選舉，今早十時半將召開記者會宣佈其參選決定。社民連指面對本港要在人大八三一框架下重啟政改、《基本法》二十三條立法勢必捲土重來，民主派沒有逃避的理由。屆時社民連、人民力量、香港眾志及立法會議員朱凱廸團隊均會「撐場」。
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