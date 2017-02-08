﻿林鄭解釋民望落後 因多處理爭議事項

特首參選人林鄭月娥昨晚接受傳媒訪問時，承認自己民望落後，相信是在政務司司長任內接近特首及處理較爭議事項有關。



林鄭昨晚接受電視節目《清心直說》訪問時，承認自己民望比其他對手落後，認為民望很脆弱，只要有一件事便可摧毀一個領袖或政客，「我民意落後原因很正常，因為過去幾年我一直一個接一個地處理具爭議議題，市民認為我與特首很接近，因此若特首不受歡迎，無論誰與他接近，都會分擔他的批評和痛苦，是很自然的事。」



另外，「林鄭辦公室」fb專頁昨晚上載資深顧問任志剛的短片，他讚揚林鄭有遠見、有能導能力，在決定參選後曾與他討論有關金融、經濟方面的意見，認為林鄭非常適出任下屆特首。