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﻿地產商會冀消除「官商勾結」指控

2017-02-08 列印
　　特首參選人葉劉淑儀昨與有十八張選委票的地產建設商會會面，她指會面氣氛良好，並引述有選委指希望特首可以協助社會消除「官商勾結」及「地產霸權」的指控。她認為需要有一位具公信力的特首，才可大膽向市民說明不存在有關情況。另一參選人胡國興到訪復康會，聽取殘疾人士有關醫療及福利的訴求。他相信中央及港人都期望下屆特首能解決市民的問題，而不是「欽點」一個令香港產生更多矛盾的特首。
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