﻿短期長途客或流失 的士4‧9起 起錶加兩蚊

行政長官會同行政會議昨日批准的士加價，起錶收費增加兩元，起錶後首段跳錶收費每跳增加一毫，後段跳錶收費則增加兩毫，預料今年四月九日開始生效。以中環往機場為例，現時連同隧道費共收費約三百元，將加價三十元。有業界人士預料，加價會令長途客卻步，初期生意額會下跌多達一成，但長遠對業界有利。



的士起錶收費將增加兩元，市區、新界和大嶼山的士，分別加價至二十四元、二十元五毫和十九元。落旗後，首段跳錶收費每跳增加一毫，新收費下，市區的士在九公里內首段每次跳錶一元七毫，新界的士和大嶼山的士分別在八公里和二十公里內，每跳為一元五毫，而三種的士後段跳錶時，收費則增加兩毫，市區和新界的士均為每跳一元二毫，大嶼山的士每跳一元四毫。同時，三種的士所運載的每件行李收費會加價一元，增加至六元。



中環往機場車資增30元



調整收費後，市區、新界及大嶼山的士收費的平均加幅分別為近一成、一成一及百分之八。有關修訂會於下周三（十五日）以先訂立後審議程序提交立法會，程序完成後，新收費預計將由四月九日開始生效。



的士工會汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任杜燊棠舉例，加價方案落實後，市區的士由旺角往機場現收費約一百九十元，將增加約三十元；由中環往機場，連同西隧隧道費現收費約三百元，增幅同樣為約三十元；由中環往沙田，不連隧道費現為約一百元，加價後會增加約十元，而行經西隧或紅隧路程相若，但西隧隧道費則會較貴。杜燊棠對於政府的的士加價方案表示非常歡迎，他指出，長途車程每跳加價兩角才能足夠令業界得益，例如由市區入機場，司機或要空車返回市區，所以現時許多司機為免蝕石油氣錢，不願接長途客。他預料加價初期會流失不少長途客，營業額平均下降百分之五至十。