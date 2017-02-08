﻿元宵佳節現「半影月食」

本周六的元宵佳節，跟以往不一樣，除了氣溫轉冷，早上抬頭望天，更可見到天文現象「半影月食」，由於月亮只進入地球的半影，而不進入本影，因此月亮的光度只會稍為轉暗，市民可到向西遠望地平線不受阻擋的地點觀賞或拍攝。



天文台指出，月食將於當天早上六時三十二分開始，距離月落時間只有大約二十二分鐘，由於屆時月亮已經靠近西方地平線，因此在香港將不能觀賞整個月食過程，而月食發生時接近早上六時五十七分的日出時間，曙光將會令月食現象更加不明顯。



上一次元宵節出現月食，已是二○○九年二月九日，也是一次半影月食，而下一次可在香港觀賞的月食是今年八月七日的月偏食，至於下一次元宵節出現月食，則要等到二○二六年三月三日的月全食。