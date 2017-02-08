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﻿規管醫學美容儀器設過渡期

2017-02-08 列印
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　　「DR 毒針」奪命事故發生至今已有四年多（見圖），食物及衞生局計劃年中向立法會提交條例草案，規管使用美容醫療儀器人士。政府消息人士透露，即使條例通過，不會即時生效，會設過渡期。

　　政府建議，將美容業界常用的醫療儀器的規管，簡單分為兩個類別，常用於脫毛及嫩膚的激光、俗稱「HIFU」的高強度聚焦超聲波和植髮等七種儀器，被歸類為「類別A」，即須有註冊醫生在場監督下使用；冷凍溶脂、微針和射頻等八種儀器，則被歸類為「類別B」，即須在註冊醫生在場監督下使用，或使用者須接受儀器使用相關的培訓，並獲政府認可。

　　政府消息人士指，即使條例通過，也不會即時生效，會設過渡期，讓業界有足夠時間接受訓練，強調「不是一、兩年可完成的事」。
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