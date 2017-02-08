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﻿周五商問責官加薪 泛民續拉布

2017-02-08 列印
　　港府早前建議下屆問責官員加薪一成二，立法會財務委員會本周五繼續審議有關議案，非建制派議員已準備展開拉布。委員會主席陳健波表示，收到議員提出共二百二十五項議員議案，當中頗多動議離題，或可以整合。

　　財委會將於周五審議問責官員加薪建議，因應上月公佈的二○一六年丙類消費物價指數變動，政府由早前建議的加薪百分之十二點四，輕微降至一成二。

　　委員會主席陳健波表示，至今收到議員提出共二百二十五項議員議案，當中香港眾志羅冠聰和獨立議員劉小麗分別提出約一百項，經初步審理後，當中頗多動議離題或可以整合，預料最終會整理為數十項議案，希望在兩小時內完成表決。

　　陳健波認為，不少新當選的議員不熟悉議事程序，非建制派議員更不論議題大小也會拉布。
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