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﻿美股中段升52點

2017-02-08 列印
　　美國周二股市向好，杜指中段報二○一○五點，升五十二點；納指則報五六八二點，升十八點。滙控美國預託證券價格中段見六十六點三五港元，升零點一五港元；中移動美國預託證券價格則見八十八點三四港元，跌零點○六港元。紐約期金中段報每盎司一千二百三十二點六美元，升二點六美元；紐約期油則報每桶五十二點○一美元，跌一美元。
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