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﻿子女險被毒死 離家婦為夫伸冤

2017-02-08 列印
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　　前日狠父在屯門寶塘下村涉嫌餵老鼠藥給一對年幼子女，他昨晚被警方落案控告一項企圖謀殺罪，今日在屯門裁判法院提堂。狠父的妻子昨日由兩友人陪同返家收拾一些物品，離開時竟維護丈夫稱「我丈夫係冤枉㗎」。

　　昨晨十時許，被捕姓徐（三十五歲）男子的三十歲姓馨妻子，突然現身屯門塘亨路寶塘下村村屋住所，身穿藍色外套及染金髮的女事主，乘坐由兩名男女友人駕乘的私家車返回住所，一行人在單位內執拾一些疑衣物等物件，逗留約半小時離開。

　　女事主離開時不停用手遮面，迴避記者的鏡頭，記者上前查詢時，她竟然護丈夫稱「我丈夫係冤枉㗎，唔係咁㗎，丈夫係冤枉㗎，唔係你哋寫成咁㗎！」然後登上私家車與友人離開。
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