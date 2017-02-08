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﻿三米高屋頂墮下 船廠工人亡

2017-02-08 列印
　　長沙灣一間船廠發生奪命工傷意外，一名工人在離地三米高屋頂工作期間，疑失足墮地重傷昏迷。其他工人聞慘叫聲發現報警，救護員到場將傷者送院，惜抵醫院搶救無效死亡。警員調查後列工傷處理，通知勞工處調查。

　　現場為興華街西一間船廠，昨午三時許，六十二歲姓周工人在廠內一間離地約三米高的倉庫屋頂工作，其間有工人突然聽到一聲慘叫，發現事主重傷倒臥地上昏迷，懷疑他不慎失足從屋頂墮下，立即致電報警。

　　救護員到場為傷者急救後送院，惜抵醫院後傷重死亡。警員封鎖現場，調查後認為案件無可疑，通知勞工處跟進及調查意外原因。警員事後通知死者親友到醫院了解。
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