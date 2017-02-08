「好鄰居計劃」公開招租
雞年頭彩 梁峻榮李慧詩奪冠 亞錦賽港單車隊 穿金戴銀
亞洲場地錦標賽昨天在印度新德里舉行第二日賽事，前晚發生地震，大廈晃動，港隊成員一度下樓逃生，驚魂甫定，港隊「明日之星」梁峻榮昨天出戰十五公里男子捕捉賽，他末段爆炸力勁，壓倒伊朗車手奪冠，為港隊在亞錦賽...
2017-02-08
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熬夜「煲劇」重慶女患眼結石
每逢長期間，不少人都喜歡「煲劇」減壓，然而「少看多滋味，多看壞眼皮」，重慶有女子因過份地「煲劇」不懂節制，長時間用眼過度，經醫院檢查後發現有「結膜結石」問題，需要經過半個小時的手術才處理完畢，醫生呼籲...
2017-02-08
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特朗普到訪國會演說 英下議院議長強烈反對
美國總統特朗普獲英國首相文翠珊邀請於今年稍後前往英國進行國事訪問，隨即惹來強烈的反對聲音，英國國會下議院議長伯考（John Bercow）周一表明，他「強烈反對」邀請特朗普在英國國會議事廳內發表演說，暗指他是「種族主義者及性別歧視者」，而特朗普繼續為他頒佈的入境禁令及限制難民政策辯護︰「只容許『希望愛我們國家的人』「進入美國。」 伯考周一出席國會會議時，一位反對黨議員問，是否會邀請特朗普在訪英期間到國會發表演說？伯考回答道：「雖然英國十分重視和美國的關係，但就這處地方（國會）而言，我極之反對種族主義和性別主義。我們支持法律面前人人平等，支持司法獨立，這些都是極之重要...
2017-02-08
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屋苑紛錄自住客承接
據星島地產網報道，二手市場紛錄用家以市價購貨個案，中原分行經理馮漢傑表示，將軍澳廣場5座高層H室，面積476方呎，採2房間隔，望開揚景，剛以645萬元成交，呎價13550元，新買家為港島區換樓客，購入...
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工業股造好 早段升勢勁 杜指納指曾創新高
美國股市在工業股的帶動，杜指早段曾升102點，高見20155點；納指早段則曾升26點，升至5689點，雙雙再創紀錄新高。 杜瓊斯工業平均指數早段曾大升102點，升至20155，創出歷史新高，其後升幅收窄，至今晨四時報20092點，升40點；納斯達克曾升至5689點，最新報5671點，升8點。滙控（005）美國預託證價格報66.37港元，較香港收市價升0.17港元；中移動（941）美國預託證價格報88.39港元，較香港收市價跌0.01港元。 歐洲主要股市倫敦、巴黎和法蘭克福個別發展，倫敦和法蘭克福分別升0.08%和0.33%，巴黎股市則跌0.55%。 標指成份股業績多...
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雙星再 「克」敵
祖雲達斯剛於周日意甲國家打吡主場一球勇挫國際米蘭後，於榜首繼續領放之餘，各賽事亦四連捷。今晚聯賽補賽作客後防弱不禁風的克羅托內，老婦人可望大勝而回。（TVB網絡電視302頻道周四凌晨1:00直播） 老婦人周日國家打吡全取三分後，領先多打一場的拿玻里六分高居榜首，今晚再下一城便有九分優勢，可進一步安心預備下周中開戰的歐聯十六強首回合。球隊各賽事四連勝期間，一對阿根廷前鋒希古恩和保羅戴巴拿各貢獻兩球，今晚可望繼續有出色的發揮。 克羅托內後防「穿窿」 除了攻力銳利之外，祖雲達斯四連勝期間只失一球，可見教練艾歷基因應傷兵問題改踢四人防線，表現亦沒有問題。這名四十九歲意大利教...
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細味愛意 情迷香檳美點
臨近情人節，Fifi請來出身五星酒店的瑞士餅廚Gregoire，親授製作香氣撲鼻的香檳千層酥，再介紹城中香檳美饌，讓大家細意感受香檳的迷人魅力。 文：Lady Fifi（fifi@lady-fifi....
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雞年娛圈喜事多 Kelly有喜 劉華攞獎 李丞責：動作片當道
踏入雞年，香港的政治經濟局勢令人擔心，蜚聲國際的玄學博士李丞責師傅坦言金融樓巿各方面都會出現調整，宜在第三季尾出手尋寶，至於娛樂圈發展，因丁酉雞年雙春兼閏月，娛樂圈喜事重重，同時又會是非不斷，他說：「...
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社論——掟法官等於拆法治台
一名男子疑向裁判官洩憤，向他投擲一袋饅頭，逃跑時遭庭警捉拿。這種威脅司法人員人身安全的行為，近年漸多，愈見激烈，司法機構不能任由這股歪風蔓延，否則法庭權威與尊嚴將蕩然無存，法治精神必定受損，將動搖社會穩定，後患無窮。 這名男子陪伴友人到九龍城法院應訊，疑誤會朋友要被還柙，他離庭後折返，除指罵裁判官，更向他投擲一袋饅頭，擊中裁判官前的書記桌，庭警採取行動，把他截住，交由警方調查。類似事件近年不時發生，去年公民黨成員曾健超在佔中期間向警員潑液體及拒捕，被裁定襲警及拒捕罪成後，被判囚五周，旁聽席上有其支持者不滿，大叫「有冇搞錯」，更有人高聲謾罵「狗官」、「無天理」等，法庭內一片混...
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吉利高 穩中求勝
霍利時今季大翻身，馬季剛到一半，已贏了廿場，頭馬數字超越了上季的十六場。主要原因可能是搏馬運氣好轉，因上季其第二名的數字是頭馬的一倍，但今季則回復頭馬與亞軍次數相若的正常數字；其次是馬房保持馬匹狀態方...
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