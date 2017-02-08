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﻿「好鄰居計劃」公開招租

2017-02-08 列印
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　　住屋難是香港人最苦惱的問題，近年多個大城市包括紐約、倫敦興起共居（Co-Living）的概念。聖雅各福群會We嘩藍屋計劃推出「好鄰居計劃」，待位於灣仔石水渠街的藍屋建築群完成全面復修後，除原有八戶租戶回遷外，將十二個單位公開招租，單位面積由三百六十一至八百八十方呎（見圖），所有單位包括獨立浴室及廚房，入住者每月需邀交一萬一千五百四十元的「會員費」。
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