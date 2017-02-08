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﻿粉嶺公路奪命車禍司機不治

2017-02-08 列印
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　　昨傍晚六時許，粉嶺發生四車相撞奪命車禍。兩輛貨車及兩輛私家車沿粉嶺公路往上水，四車駛至近雞嶺迴旋處時失控相撞（見圖）。意外中兩貨車司機及一輛私家車司機及女乘客受傷，其中一名貨車司機重傷，報警後四傷者獲送院，其中重傷貨車司機送院後傷重不治。警方事後封鎖現場及調查意外原因。
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