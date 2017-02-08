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﻿網售減肥產品 含未標示毒藥

2017-02-08 列印
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　　衞生署展開市場監測，從流動應用程式購得一款名為「CA NI Slim BELLANCE」的減肥產品（見圖），化驗後證實內含未標示的第1部毒藥「奧利司他」，服用後作導致多種副作用，包括排便失禁、頭痛及腹痛，甚至嚴重肝臟受損，呼籲市民切勿購買或服用。
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