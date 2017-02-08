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﻿鎅傷前男友臉留疤 女歌手候懲

2017-02-08 列印
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　　曾經在電視節目《超級巨聲》中擔任表演嘉賓的女歌手張可凝（見圖），去年十一月涉嫌因感情問題與二十五歲前男友發生爭執，情緒激動下鎅傷男方臉頰，令對方留下十三厘米長的傷口。現年三十歲的張可凝昨在粉嶺裁判法院承認兩項襲擊致造成身體傷害罪，裁判官待索取社會服務令報告，將案件押後至二月二十一日判刑。
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