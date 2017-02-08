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﻿九龍灣天橋底草叢發現人骨

2017-02-08 列印
■重案組探員將骸骨放入一個透明膠袋檢走。
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　　昨晨十時許，九龍灣偉業街德福花園近常悅道對開一條行車天橋底草叢發現人骨。兩名食環署外判工人清理雜草時，在草叢發現一堆人骨報警。

        警員到場封鎖橋底，通知政府鑑證科及法醫到場調查，初步相信為一副完整的年長男性骸骨，無發現證明文件，死去約一年。警員在骸骨附近檢獲外套、T恤及牛仔褲，疑為死者遺物。部份人員穿上白色保護袍在現場拍照及蒐證，其間探員登橋面拋下物品，疑測試男子可否從橋面墮下跌入草叢。

        重案組探員其後用多個黑色膠袋盛載一批證物，以及將骸骨放入一個透明膠袋檢走，法醫官稍後會進一步化驗骸骨，並調查其死因。警方現仍追查死者身份及尋找其親人助查，希望得悉事主倒斃草叢原因。
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