﻿大會：無法滿足所有更換要求 渣馬戰衣不稱身 風波未息

一年一度渣打香港馬拉松將於周日舉行，未開跑先鬧出「戰衣風波」！大批跑手投訴大會發出大一個碼的跑衣，衣不稱身。渣馬籌委會主席高威林承認今年訂製的跑衣尺碼與實際需求有差異，如果跑手想更換，可致電大會熱線查詢，盡量安排，但他坦然無法滿足所有跑手要求。



今年渣馬吸引約七萬五千人參賽，一眾跑手上周末在維園渣馬嘉年華領取跑手包時，大會稱官方跑衣做細咗，加上新贊助商Nike採用「slim-fit」設計，故向跑手發放大一個碼跑衣，觸發跑手不滿。網民「大寶二寶」說：「田腫（總）唔跟實際情況訂，咁張申請form使咩問人要咩size？」網民Anthony Tang認為田總不尊重跑手，呼籲跑手於比賽當日：「唔着官方衣服。」有跑手在facebook設立「交換跑衫」群組，自行交換。



好手陳家豪籲轉贈他人



長跑好手陳家豪周日將出戰十公里賽事，他自己習慣穿背心短褲，取其散熱較佳，不穿官方跑衣，笑指忘記確認渣馬報名時選了哪個尺碼的跑衣，最終獲發大碼跑衣，明顯不合身，會轉贈予家人或學生，建議跑手參照其做法，減少浪費。



對於「戰衣風波」，籌委會主席高威林表示，大會一向根據以往參賽者尺碼作出訂製，他承認今年訂製品與實際需求有差異，細尺碼跑衣數量不足，但他強調與贊助商無關。



訂製與需求有異



他又稱，大會仍在了解受影響人數，跑手可致電大會熱線查詢，專人盡可能安排更換，但坦然無法滿足所有跑手要求。



天文台預測周日天晴乾燥，氣溫介乎攝氏十三至十九度。高威林指，根據過往經驗，潮濕天氣令眾多跑手不適，今年清涼乾燥，相信對跑手有利發揮。他又指，屆時有逾八百名醫療輔助隊人員在賽道沿途當值，他又呼籲跑手切勿在賽道上自拍或使用航拍機，以免引起意外。