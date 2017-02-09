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﻿【請即行動】留英裝備講座最後召集｜英國升學展2017

2017-02-09 列印
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　　由《Oh！爸媽》親子網站跟「英識教育Britannia StudyLink」合辦的《英國升學展》於本周六（11日）舉行，逾20間英國寄宿學校代表、大學預備班及教育機構參展，院校更安排即場收生，觀迎有志赴英升學人士到來。詳情及報名請登入http://bit.ly/2kp3Hl3。亦歡迎即場walk-in，費用全免。



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