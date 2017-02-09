﻿逾2000單位 分佈彩虹梅窩 新居屋下月推139萬元入場

房委會推新一期居屋，分別位於彩虹及大嶼山梅窩三個屋苑合共逾二千個單位，將於下月底推售，單位面積由約三百七十至五百五十方呎，以市值七折定價出售，在梅窩最平單位只需一百三十九萬元，而在彩虹最平單位賣二百四十八萬元。關注團體預料彩虹項目反應熱烈；有市民指梅窩項目雖較偏遠，但價格平，具一定吸引力。



據了解，新一期居屋三個屋苑將分別命名為彩興苑、銀蔚苑及銀河苑，合共提供二千零五十七個單位，預計將於二○一八至一九年落成。這三個新項目將連同早前取消買賣協議的三十五個居屋單位貨尾，一同於下月底至四月中接受申請，最快今年六月抽籤，八月揀樓。



這期居屋建議沿用市值七折定價，彩興苑項目包括三座大廈，合共提供一千三百五十八個單位，實用面積由約三百七十方呎至約四百七十方呎，平均呎價為七千七百三十九元，售價由二百四十八萬元至三百八十五萬元。由於項目位處斜坡，買家將來或需承擔維修費。



預留100名額予單身者



位於大嶼山梅窩的銀蔚苑及銀河苑，合共三座大廈將提供約七百個單位，實用面積由約三百七十四方呎至五百五十方呎，兩屋苑的平均呎價，分別為四千二百九十二元至四千四百二十二元，售價由一百三十九萬元至二百五十五萬元。



消息指，新一期居屋的綠、白表申請者配額比例各佔一半，而為了讓一般家庭有較大機會購買大單位，房委會建議將預留予「家有長者優先選樓計劃」申請者的配額設為六百個，較上期二千個大幅減少；另建議預留一百個名額予單身申請者。房委會資助房屋小組下周二將討論銷售安排。



公屋聯會總幹事招國偉表示，彩興苑單位售價由二百四十八萬元起，在市區絕無僅有，預期反應熱烈，又指雖然首個綠置居項目景泰苑出現「撻訂」，但居屋單位面積較大，規格不同，故相信新一期居屋不乏綠表申請者捧場。



市民：梅窩項目價格可取



關注年輕人上樓的組織蝸居部落，發言人莫健榮指由於當局擬調高收入和資產限額，相信新一期居屋將吸引大批申請者，他稱雖然梅窩項目較偏遠，但價格相宜，估計會受在中環、東涌上班的市民歡迎。



二十歲的陳小姐謂，新項目位於梅窩太過偏遠，將來交通時間長而且支出太大，故不會考慮，彩虹項目則較吸引。四十八歲的陳先生稱，現時樓市高企，梅窩的項目價格優勢明顯，即使偏遠仍屬可取。