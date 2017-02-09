﻿白表申請者 入息資產限額調升

房委會今期推出逾二千個新居屋單位，據悉當局最新按機制計算後，建議調高白表申請者的入息及資產限額，當中兩人至九人家庭的入息限額擬調升至五萬二千元，而資產限額則擬調升至一百七十萬元，單身申請者減半。



據悉，當局參考去年十月至十二月的物業價格、按揭利率，以及非住屋開支數據，釐定今期居屋白表申請者的入息及資產限額，由於當時樓市處於高位，故當局計算後建議調高相關限額。



當局最新建議，是在扣除強積金後，將兩人至九人家庭的每月入息限額提升至五萬二千元，資產限額擬升至一百七十萬元；十人或以上家庭的月入限額為五萬二千四百多元，資產限額同為一百七十萬元。



至於單身申請者，每月入息限額建議調升為二萬六千元，資產限額為八十五萬元。有關建議須待下周二舉行的房委會資助房屋小組委員會通過。