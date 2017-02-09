﻿李嘉誠與兩子到訪中聯辦

特首選舉提名期臨近，有網媒拍攝到長和主席李嘉誠與兩名兒子、長和副主席李澤鉅及電盈主席李澤楷昨到訪中聯辦，逗留約四十分鐘離開，更獲中聯辦主任張曉明送行，惹起外界揣測。據本報了解，李氏三人只是一如既往，到中聯辦拜年，日子早已約定。



一間網媒昨午約五時半發放短片，顯示李嘉誠與李澤鉅及李澤楷在車隊護送下，下午約三時半抵達中聯辦，張曉明與多名中聯辦官員在門口迎接三人。至下午約四時十分，李氏三人離開，張曉明送行時與李嘉誠握手，李澤鉅及李澤楷則與其他官員交談。



據悉，李嘉誠三父子只是一如既往到中聯辦拜年，因他們自新華社年代開始，每年農曆新年期間都有習慣到中聯辦拜年，今次拜年日子早已約定。另外，新鴻基地產執行董事郭基煇及郭基泓昨日早上到訪林鄭月娥辦公室，與林鄭會面，聽取其競選政綱，互相交流。



