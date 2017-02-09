﻿倘集齊38000公民提名 長毛將參選特首

社民連立法會議員「長毛」梁國雄昨日宣佈，若能獲得三萬八千個公民提名，將參選下屆特首選舉。他形容數名特首參選人均屬建制派，未能代表民主派的立場，不想民主派選委提名予他們。



長毛曾批評特首選舉是小圈子選舉，並採取「不提名、不參選、不投票」態度。他表示，參選是認為民主派不應投票予建制派參選人，又否認是出來「搞局」，「知我心者，為我心憂。」他說，自己並非最好的民主派人選，透露曾找朱凱廸及余若薇出選，惟前者未夠年齡參選，後者則無意參選。