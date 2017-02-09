﻿曾蔭權案辯方陳詞 抨控方證據基於猜測

前特首曾蔭權涉貪案繼續結案陳詞，辯方英國御用大律師指，曾蔭權身為行政長官每天要處理無數事情，而且並非完美之人，偶爾犯錯無可避免，提醒陪審員刑事案的定罪標準甚高，又批評控方提出的證據基於猜測、假設，而且前後矛盾，陪審員不應假設認定所有政治人物都是說謊者，必須依靠案中的客觀證據作出公正裁決。



不少曾蔭權的親友昨日均有到場支持，其中五弟曾蔭荃昨晨特意由加拿大返港，至下午進入法院會議室與曾蔭權相擁一刻，曾蔭權亦不禁激動落淚。



辯方英國御用大律師Clare Montgomery在結案陳詞時指，曾蔭權身為行政長官，每天要處理無數事情，而且並非完美之人，偶爾犯錯無可避免，連控方證人均一致讚揚他，一直以真誠的態度，致力服務香港。辯方強調，陪審員不應全盤接納控方的假設，不應因曾蔭權「不受歡迎」而將之定罪，否則「有天醒來，你會想起曾經虛假地說服自己，自欺欺人地將被告定罪」。



胞弟到庭支持 曾蔭權落淚



辯方續指，一○年政府決定向雄濤發出數碼牌照時，沒有任何公眾人士、或政府部門對發牌提出異議，加上當時根本沒有任何競爭對手，遑論曾蔭權根本沒有參與整個發牌程序，更沒有貪污動機，因此當時未有意會要作利益申報。



至於控方稱，曾太在牌照公眾諮詢期間買入人民幣，目的是要將人民幣匯給東海集團。辯方反駁，曾氏夫婦素來購入習慣人民幣後，將錢轉帳到深圳名下銀行戶口，用作投資，以賺取內地銀行較高的利息，故質疑控方說法是基於證據抑或是猜測。



主控官David Perry陳詞時質疑，曾蔭權一直沒有解釋為何深圳東海單位的租金早在兩年前已支付，又對簽租約的細節及何周禮負責室內設計一事絕口不提。他續指，曾蔭權的聲明稱租金「不包括」水電煤雜費等，惟補充版租約卻指租金「全包」基本固定裝修、水電煤管理費等，可見被告為了圓謊而編作錯誤的故事。